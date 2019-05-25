بالفيديو... تصرف غريب من الغوريلا ورعب غير مسبوق من بشرى خلال مقلب "رامز في الشلال"

وظلت بشرى تصرخ طوال ركوبها القارب، من شدة الخوف وقالت لرامز الذي كان جالسا بجوارها متخفيا: "أبوس إيدك نزلني".
بشرى وأغرب رد فعل من صدمة مقلب #رامز_في_الشلال #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/VezlAQ45En— MBC مصر (@mbcmasr) May 25, 2019
رامز جلال ينتقم من بشرى على طريقته الخاصة في #رامز_في_الشلال#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/pcuzDrwjLA— MBC مصر (@mbcmasr) May 25, 2019
واقترب رامز جلال وهو متنكرا في الغوريلا من بشرى بصورة قريبة للغاية، وأخذ يقلبها بصورة غريبة، وأحكم قبضته عليها، وسط صرخاتها حتى كشف لها عن شخصيته.
ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.
وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.
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