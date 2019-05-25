بالفيديو... تصرف غريب من الغوريلا ورعب غير مسبوق من بشرى خلال مقلب "رامز في الشلال"

انهارت الفنانة المصرية، بشرى، بعد تحرك المركب في المياه، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

وظلت بشرى تصرخ طوال ركوبها القارب، من شدة الخوف وقالت لرامز الذي كان جالسا بجوارها متخفيا: "أبوس إيدك نزلني".

رامز جلال ينتقم من بشرى على طريقته الخاصة في #رامز_في_الشلال#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/pcuzDrwjLA — MBC مصر (@mbcmasr) May 25, 2019

واقترب رامز جلال وهو متنكرا في الغوريلا من بشرى بصورة قريبة للغاية، وأخذ يقلبها بصورة غريبة، وأحكم قبضته عليها، وسط صرخاتها حتى كشف لها عن شخصيته.

ولم تتمالك بشرى نفسها، وأخذت تتقيأ أثناء وجودها على القارب بفعل دوار البحر، وذلك قبل أن تصاب برعب شديد عندما واجهت رامز جلال وهو متنكرا في صورة الغوريلا.

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.