الدفاع الروسية تنفي انفجار الغاز في الغواصة التي نشب فيها حريق

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، الأنباء حول إبلاغ الوكالة النرويجية للإشعاع والسلامة النووية حول "انفجار الغاز في غواصة".

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "بفضل التصرفات الجريئة للفريق، تم إطفاء الحريق الذي نشب في الغواصة. لم ترسل أي إبلاغات للطرف النرويجي المتعلقة بجهاز البحوث الروسي في المياه العميقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن حريقا نشب في جهاز للأبحاث في المياه العميقة يوم 1 يوليو/ تموز وأدى إلى مصرع 14 بحارا.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الأول من تموز/ يوليو، اندلع حريق في جهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".

وأضافت الوزارة أنه بفضل تصرفات طاقم الجهاز وتفانيه، تم إطفاء الحريق في جهاز الأبحات وهو موجود حاليا في القاعدة العسكرية البحرية سيفيرومورسك.

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه يجري في الوقت الحالي فحص الغواصة التي قتل فيها 14 بحاراً بسبب حريق وتحديد أسباب الحادث.

© Sputnik . Алексей Дружинин الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي وزير الدفاع سيرغي شويغو

وقال شويغو للصحفيين: "قتل 14 بحارا، وبفضل التصرف الحازم للطاقم تم إطفاء الحريق. في الوقت الحالي الغواصة موجودة بالقاعدة في سيفيروموسك. تجري فعاليات الفحص وتحديد أسباب الحادث".

ومن جهته قدَم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه لأسر ضحايا الحريق الذي اشتعل في غواصة للأبحاث في المياه الإقليمية الروسية، وأودى بحياة 14 بحارا.

وقال بوتين خلال استقباله وزير الدفاع، سيرغي شويغو: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا".

كما كلف بوتين وزير دفاعه بالوقوف بنفسه على أسباب الحادث، حيث قال: "أكلفكم بالتوجه إلى سيفيرومورسك والاستماع إلى التقرير بأنفسكم".

وأكد أن شويغو سيقدم تقريرا عن الموقف بمجرد وصوله إلى هناك.