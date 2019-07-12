إيران ترد على تهديدات نتنياهو: سنواجه المعتدين على أرضنا ونجعلهم يندمون

أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الجمعة، أن إيران ستواجه المعتدين على أرضها برد محكم وسيجعلهم يندمون.

وجاء تصريح حاتمي، كرد على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة الذي قال خلالها إن الطائرات الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وبالتأكيد إلى إيران وسوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حاتمي قوله: "إيران ستواجه المعتدين على أرضها برد محكم وستجعلهم يندمون".

وأضاف حاتمي: "التهديدات الأخيرة لنتنياهو دليل واضح وصريح على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى عدم تهديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وطالب حاتمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على أعمالها العدائية والخطيرة وذلك لضمان العدل والسلم الدوليين.