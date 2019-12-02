العثور على طرد مشبوه في مطار مدينة أيندهوفن يرجح أنه يحمل متفجرات

عثرت السلطات الهولندية، اليوم الاثنين، على طرد مشبوه في مطار مدينة أيندهوفن جنوبي البلاد، رجحت بعض وسائل الإعلام أنه يحمل متفجرات.

أمستردام - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية إن "السلطات الهولندية تعثر على طرد مشبوه في مطار أيندهوفن والذي يحمل نفس اسم المدينة ترجح أن يحمل متفجرات"، مضيفة "تجري الآن عمليات التحقيق".

وأضافت الصحيفة: "الحركة الجوية للمسافرين لم تتأثر بالتحقيق، ويتم توجيه المسافرين الذين يصلون إلى المطار من خلال مخرج الطوارئ، وتم إغلاق اثنين من أبواب دخول المطار".