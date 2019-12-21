البرلمان التركي يصادق على مذكرة التعاون العسكري والأمني مع حكومة الوفاق

صادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.