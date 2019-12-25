وكالة: السلطات الإيرانية تعطل خدمة الإنترنت قبل احتجاجات جديدة غدا

أفادت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيرانية عطلت خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة لمنعها من الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي قد دعت وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (ايلنا) عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل الخدمة تم بأمر من "السلطات الأمنية" وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان وسط وغربي إيران وفارس في الجنوب.

وقالت الوكالة "وفقا لهذا المصدر، من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عطلت إيران خدمة الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا للمساعدة في كبح الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود التي تحولت إلى احتجاجات سياسية.

وصعب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بث مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وأيضا الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاضطرابات.