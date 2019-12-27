محمود عباس يشارك في احتفالات موسكو بالنصر على النازية

قال سفير فلسطين في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن رئيس فلسطين، محمود عباس، وافق على المشاركة في احتفالات في موسكو بمناسبة مرور 75 عاما على النصر على النازية.

موسكو- سبوتنيك وذكر نوفل، في مؤتمر عقد اليوم في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، "الدعوة قدمت للرئيس محمود عباس منذ عدة أشهر. والرئيس محمود عباس وافق على الزيارة، وبالتالي أبلغنا رسميا عن الترتيبات الرسمية للزيارة، أننا سنشارك في هذه الاحتفالات من 7 إلى 10 مايو، إن شاء الله، وبالتأكيد الرئيس محمود عباس سيكون مشاركا في هذه الفعاليات".

وتحتفل روسيا يوم 9 مايو/ أيار، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.