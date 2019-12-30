موسكو: الهجمات بين "حزب الله" وأمريكا في العراق وسوريا غير مقبولة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو البالغ إزاء الهجمات المتبادلة بين "حزب الله" والولايات المتحدة في الأراضي العراقية، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زعزعة الوضع السياسي والعسكري في سوريا والعراق.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها اليوم الاثنين: "تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من كركوك للقصف في الـ 27 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة عدد من الجنود. وقامت الولايات المتحدة في الـ 29 من كانون الأول/ديسمبر- وفقا لتأكيداتها- بتنفيذ "قصف دفاعي" ضد خمسة أهداف لحزب الله في غرب العراق وشرق سوريا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة حوالي 50 شخصًا".

وأضاف البيان "من جانبنا، نعتبر هذه الإجراءات غير مقبولة وتؤدي إلى نتائج عكسية. ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أخرى محفوفة بزعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا والبلدان المجاورة".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

أعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.