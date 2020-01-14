رينو ونيسان تقولان إن تحالفهما لا يواجه خطر الانهيار

عوضت أسهم رينو، اليوم الثلاثاء، بعض الخسائر التي تكبدتها، يوم أمس، بعد أن نفت شركة صناعة السيارات الفرنسية وشريكتها اليابانية تقارير إعلامية تفيد أن تحالفهما يواجه خطر الانهيار.

وتراجع سهما رينو ونيسان أمس الاثنين لأدنى مستوياتهما، في سنوات، بفعل تنامي المخاوف حيال وضع التحالف الفرنسي الياباني القائم منذ 20 عاما، والذي شكله الرئيس السابق الهارب حاليا كارلوس غصن.

ومع بدء التداول في باريس اليوم، صعدت أسهم رينو 1.3% قبل أن تتراجع بشكل طفيف ليجري تداولها بزيادة 0.49% بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال جان فيليب سينار رئيس رينو لصحيفة ليكو البلجيكية إن التحالف، الذي يضم أيضا ميتسوبيشي موتورز اليابانية، "راسخ وقوي وأبعد ما يكون عن الموت".

وقالت نيسان ردا على "تقارير إعلامية عالمية مبنية على تكهنات" إنها "لا تفكر بأي حال من الأحوال في فض التحالف".

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية "التحالف هو مصدر الميزة التنافسية لنيسان".

يذكر أن تكهنات كانت قد تواترت بشأن مستقبل شراكة رينو ونيسان بعد إلقاء القبض على غصن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 باليابان، وهو الرجل الذي بذل جهودا أكثر من أي شخص آخر لصيانة التحالف القائم بين ثقافتي صناعة سيارات متعارضتين في كثير من الأوجه.