نتنياهو: بوتين لديه رغبة في حل مسألة الإسرائيلية المعتقلة في روسيا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تفائله بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المعتقلة الإسرائيلية في روسيا نعاما يسسخار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رسالة على "تويتر"، "متفائل بعد مكالمتي مع بوتين".

שוחחתי עם הנשיא פוטין בעניינה של נעמה. הרגשתי שיש לו נכונות אמיתית להגיע לפתרון.



אני הרבה יותר אופטימי. אני לא יכול לפרט, אבל אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי להביא את נעמה הביתה. ועד אז, נמשיך לחזק את המשפחה שלה וגם אותה pic.twitter.com/8XLxtO7C1E — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 18, 2020

​وتابع نتنياهو "شعرت أن بوتين لديه رغبة في حل مسألة الإسرائيلية المعتقلة بروسيا نعاما يسسخار".

وأضاف "لا يمكنني التحدث التفصيل، لكننا سنستمر في عمل كل شيء لإعادة نعاما إلى الوطن. وحتى ذلك الحين، سوف نستمر في دعم أسرتها وعائلتها".

وناشد الرئيس الإسرائيلي، رؤوڤين ريفلين، نظيره الروسي، في 13 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، للعفو عن المواطنة الإسرائيلية التي تقضي عقوبة السجن لإدانتها بحيازة المخدرات.

وكانت محكمة روسية قضت، في وقت سابق، بسجن مواطنة إسرائيليّة – أمريكية تدعى نعاما يسسخار بالسجن 7 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 غرامات من الحشيش، بعد اعتقالها بمطار موسكو، في أبريل/ نيسان الماضي.