لافروف: نأمل في الاتفاق مع أنقرة على أن لا مكان للإرهابيين في إدلب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أنه خلال المشاورات المقبلة مع تركيا بشأن سوريا، سيتم الاتفاق على أن الإرهابيين لن يكون لهم مكان في إدلب.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الطاجيكي: "أؤكد مرة أخرى أننا سنعارض بشكل قاطع أي محاولات لتبرير الإرهابيين، الذين حددهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لذلك، آمل أن تنتهي الاتصالات المستمرة بين جيشنا والجيش التركي بمشاركة الدبلوماسيين والأجهزة الأمنية بشكل إيجابي ولا يزال بإمكاننا الاتفاق على أنه لا يوجد مكان للإرهابيين في هذا الجزء من سوريا، كما أنه لا يجب أن يكون لهم مكان على الإطلاق".

وأعلن لافروف في وقت سابق أن تركيا غير قادرة على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل بخصوص إدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين. بدوره، أدلى نائب رئيس تركيا فات أوكتاي ببيان أن البلاد قد أوفت بالتزاماتها في إدلب.