الدفاع الروسية: 26 انتهاكا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 26 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 23 انتهاكا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 26 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات إدلب (14) واللاذقية (8) وحلب (3) وحماة (1)، بينما رصد الجانب التركي 23 انتهاكا، منها إدلب (16) وحماة (2) وحلب (5).

كما أشارت الوزارة في نشرتها إلى أن مركز استقبال وتوزيع اللاجئين، نفذ خلال 24 ساعة عمليتين إنسانيتين، في الكيرة بمحافظة الرقة، وخفير الفوقة بدمشق، حيث قام المركز بتوزيع 250 سلة غذائية تزن 900 كيلوغرام.

وتمكنت روسيا، إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، من أجل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد وبدء التوجه الفعلي نحو إعادة بناء الدولة، بعد القضاء عملياً على الإرهاب في معظم أرجاء الدولة السورية.