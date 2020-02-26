حقيقة إصابة أليكسس سانشيز بفيروس كورونا في إنتر ميلان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة أليكسس سانشيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد الذي يحتاج العالم الآن.

وبدأت القصة عندما نشرت قناة "كانال دو فوتبول" التشيلية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاعب أرفقت بها تعليق: "فيروس كورونا يضرب إنتر أليكسس سانشيز".

والحقيقة أن مباراة إنتر في الدوري الأوروبي غدا الخميس أمام لودوجوريتس، ستلعب بدون جمهور، خوفا من انتشار الفيروس، بعد تفشي كورونا بصورة كبيرة في إيطاليا.

El coronavirus golpea al Inter de Alexis Sánchez https://t.co/amD7zMOieM pic.twitter.com/uBVTKwy0zf — Canal del Fútbol (@CDF_cl) February 26, 2020

كانت السلطات الإيطالية، أعلنت وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 374.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا الجديد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

ولم يذكر الخبر أي تفاصيل متعلقة بإصابة اللاعب، سوى التعليق على انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، خاصة في شمال البلاد، معقل نادي إنتر ميلان.

ونفى موقع "كوت أوفسايد" أن يكون أليكسس سانشيز تعرض لأي إصابة بكورونا، معتبرا انتشار الخبر بالهيستريا التي أصابت المعلقين على موقع تويتر. كما عزى ذلك أيضا إلى الترجمة الخاطئة للخبر عن القناة التشيلية.

Alexis Sanchez doesnt have coronavirus. It's just a poorly translated article from Chile — The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 26, 2020

ونشرت صفحة خاصة بجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي على موقع "تويتر" تغريدة، قالت فيها إن أليكسس سانشر غير مصاب بكورونا. إنها مجرد ترجمة خاطئة.