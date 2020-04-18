تكلفته 52 مليار... جنرال إسرائيلي يكشف عن تحد استراتيجي يواجه بلاده

كشف جنرال إسرائيلي النقاب عن تحديات كثيرة تواجه بلاده في هذه الآونة، ليست فيروس كورونا وحده.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أمس الجمعة، بأن أحد المعضلات الكبيرة التي ستواجه إسرائيل خلال الفترة المقبلة، هي تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك أي قرار حكومي رسمي بضم المستوطنات في الضفة الغربية أو غور الأردن.

ونقل الموقع الإلكتروني على لسان الجنرال الإسرائيلي السابق، إيلان فاز، إنه من الممكن ترميم وإصلاح المنظومة الطبية جراء فيروس كورونا، وتداعياتها على الداخل الإسرائيلي، في حين لا يمكن تحلم تبعات قرار ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية نفسها.

وأوضح الجنرال فاز، الذي ترأس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، أن قرارات ضم الضفة الغربية وغور الأردن يمثل تحديا لأي حكومة إسرائيلية مقبلة، لأن قرارات الضم تعني عدم إدراك تلك الحكومة على مصير اليوم الذي يلي الضم فعليا، حيث سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن إحدى اللجان الاقتصادية الإسرائيلية رأت أنه في حال ضم المستوطنات وكل أجزاء الضفة الغربية، فإن إعادة السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين سيكلف الموازنة الإسرائيلية حوالي 52 مليار شيكل، سنويا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.