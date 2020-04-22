مصر... قرار جديد بشأن حد السحب والإيداع في البنوك

أعلن اتحاد بنوك مصر، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا بشأن حد السحب والإيداع في البنوك.

وكشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أنه "بالاتفاق بين اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي فقد تم تعديل حدود السحب للأفراد بداية من شهر رمضان المعظم"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وتابع أن حدود السحب "أصبحت كالآتي: ماكينات الـAtm من 5000 جنيه يوميا ليصبح 20000 جنيه، وفي الفروع من 10000 جنيه يوميا ليصبح 50000 جنيه".

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر في 29 مارس الماضي، وضع حدود يومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM لفترة مؤقتة، مستثنيا منها الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وقرر البنك المركزي وقتها، أن تكون حدود السحب والإيداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً للأفراد، ونحو 50 ألف جنيها للشركات على أن يتم استثتاء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر أن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم.