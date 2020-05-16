فرنسا تدين سجن باحثة من أصل إيراني وتطالب طهران بإطلاق سراحها

أدانت باريس حكما صدر عن القضاء الإيراني، اليوم السبت، بسجن الباحثة الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه خمس سنوات، وطالبت السلطات الإيرانية بإطلاق سراحها فورا.

وقضت محكمة إيرانية، بوقت سابق من اليوم، بسجن عادلخاه وهي عالمة في الأنثروبولوجيا لمدة خمس سنوات بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن "الحكم الذي أصدرته السلطات الإيرانية بحق الباحثة فاريبا عادلخاه ليس مبنياً على أي دليل جدي بل يحمل طابعا سياسيا"، داعيا السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح الباحثة بشكل فوري.