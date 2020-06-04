السفير الروسي يبحث مع وزير الدفاع العراقي تعزيز التعاون في المجال العسكري بين البلدين

بحث السفير الروسي لدى العراق ، مكسيم ماكسيموف، ووزير الدفاع العراقي، جمعة سعدون، اليوم الخميس، تعزيز التعاون العسكري الروسي العراقي.

ونشرت السفارة الروسية في العراق على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي"تويتر" بيانا جاء فيه: "نقل في الـ 3 حزيران / يونيو، السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف إلى وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون تهنئة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمناسبة تعيينه بمنصبه. وجرت مناقشات سبل تعزيز التعاون الروسي العراقي في المجال العسكري".

3 июня Посол #Россия в #Ирак М.К.Максимов передал Министру обороны Ирака Дж.Саадуну поздравление Министра обороны России С.К.Шойгу в связи с назначением на должность. Состоялось обсуждение путей укрепления российско-иракского сотрудничества в военной сфере. pic.twitter.com/YClD5a1lR7 — Russia in Iraq (@RusEmbassyIraq) June 4, 2020

وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أواخر الشهر المنصرم الوضع في سوريا، واتفقا على التنسيق مستقبلا لخطوات ضمان وضع طبيعي طويل الأمد في سوريا. كما تم الأعراب عن التطلع المتبادل تجاه التطور المستدام للعلاقات الودية التقليدية بين الدولتين. وتم النظر في عدد من القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

والجدير بالذكر، أن العراق وروسيا تتمتعان بعلاقات متينة في جميع المجالات، من بينها التجارية والاقتصادية، وكذلك في المجال العسكري.