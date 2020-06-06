على طريقة أفلام الرعب.. أمريكي يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائي.. فيديو

وجدت مجموعة من المتظاهرين أنفسهم في مشهد يشبه كثيرا مشاهد أفلام الرعب، بعد تعرضهم للتهديد بالقتل من قبل رجل حمل بيديه منشارا كهربائيا مهددا إياهم وطالبا منهم المغادرة.

حيث ظهر في المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قيام رجل بتهديد مجموعة من المتظاهرين العزل، بالذهاب بعيدا وبيده منشار كهربائي.

الأمر الذي أثار حفيظة المتظاهرين ليقوموا بالاتصال بالشرطة التي اقتادت الرجل إلى المركز.

A man with a chainsaw appeared at a demonstration in Texas; In which he told people to 'go home' pic.twitter.com/G6V0RH5p5u — Faytuks News 🔴 (@Faytuks) June 6, 2020

ويظهر الفيديو الرجل وهو يطلب من المتظاهرين الابتعاد والذهاب إلى منازلهم وبيده منشاره الكهربائي الذي كان يعمل لبعض الوقت، ليقوم بملاسنة مع عدد منهم.

هذا واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".