جريمة قتل في موسكو تودي بحياة ثلاثة أشخاص والقاتل ينتحر

عثر على جثث لأربعة أشخاص في إحدى الشقق السكنية بالعاصمة الروسية موسكو، حيث سمع صوت إطلاق نار.

وقع الحادث في شارع بريوروف، حيث قام رجل بإطلاق النار على صديقته السابقة ووالدتها وطفلها لينتحر بعدها، بحسب تصريحات مسؤولة قسم التحقيق في موسكو، جوليا إيفانوفا.

وبحسب المصدر فإن سيفاستيان بوتينتسيف، الذي أطلق النار، من مواليد 1999، وكان يحمل مسدسا.

أطلق النار على سفيتلانا تيفتشينكو من مواليد 1968، وإليزابيث خليوبينا مواليد 1997 وماتفي مواليد 2016.

هذا وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق في الحادث وكيفية حصول بوتينتسيف على السلاح، وتم فتح قضية جنائية في الحادث.