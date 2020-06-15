بالفيديو..إصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في موسكو

أصيب شرطيين ومدني في إطلاق نار نفذه سائق سيارة أجرة في العاصمة موسكو بعد ظهر اليوم الاثنين.

ووفقا لقناة "ماش" على تليغرام، وقع تبادل لإطلاق النار قرب فندق ساليوت في منطقة لينينسكي بروسبكت في موسكو، بين ضابط في شرطة المرور وسائق سيارة أجرة، تم إيقافه للتحقق من وثائقه.

​ونتيجة لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة، وأصيب السائق أيضا، وتم واعتقاله على الفور.

​وبحسب قناة "بازا" على تليغرام، أصيب أحد الضابطين بجروح خطيرة حيث نقل إلى وحدة العناية المركزة، بينما حالة الضابط الثاني مستقرة.

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 15, 2020

وعلى الفور فتح تحقيق جنائي في الحادث وبدأت السلطات فحص كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة، كما أعلن مركز إدارة حركة المرور في موسكو عن تعليق حركة المرور في موقع إطلاق النار.