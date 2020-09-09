جندي إسرائيلي ينتقم من قائده بطريقة مروعة

انتقم مجند إسرائيلي من قائده في الجيش بطريقة مروعة، كادت أن تودي بحياته وبعائلته أيضا.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن جنديا إسرائيليا قرر الانتقام من قائده بمحاولة إتلاف فرامل سيارته الخاصة، بعدما حاول استغلاله في أعمال المطبخ.

وذكرت القناة أن الجندي حاول إتلاف فرامل سيارة قائده الخاصة، وبأن الأخير قاد السيارة بالفعل بصحبة عائلته، ولحسن الحظ لم تصب العائلة بأذى، على الرغم من تضرر الفرامل إلى المستوى الذي تطلب استبدالها.

وأكدت القناة العبرية أنه تم اعتقال الجندي الإسرائيلي ووجهت إليه لائحة اتهام، لتعريضه حياة قائده للخطر بمحاولته تخريب سيارة قائده، فيما أعلنت النيابة العسكرية أن الجندي سيحتجز حتى انتهاء الإجراءات القانونية.