وكالة: كورية الشمالية قتلت مسؤولا جنوبيا وأحرقت جثته بعدما لجأ إليها

قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن المسؤول الحكومي الكوري الجنوبي الذي فُقد أثناء عمله قبالة جزيرة يون بيونغ، ربما يكون قد قُتل برصاص كوريا الشمالية.

ووفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصادر، لم تتضح تفاصيل سبب إطلاق النار، غير أن الجانب الشمالي أحرق جثة المسؤول.

فُقد المسؤول بوزارة المحيطات والثروة السمكية –البالغ من العمر 47 عاما– أثناء انجرافه في المياه محاولا الهروب إلى الشمال، خلال عمله على متن قارب تفتيش قبالة الجزيرة الحدودية الغربية في يوم 21 سبتمبر/ أيلول.

وبحسب الرواية المبدئية للسلطات الكورية الجنوبية، فإن المسؤول لقي حتفه برصاص كوريا الشمالية من مسافة طويلة، واسترجع الشمال جثته وأحرقها كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.