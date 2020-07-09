اختفاء غامض لعمدة سيئول... أخبر ابنته بالوصية قبل خروجه

بدأت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عمليات تفتيش موسعة، بحثًا عن عمدة العاصمة الكورية، سيئول، الذي اختفى وسط مزاعم بالتحرش الجنسي، بعد أن وجه لابنته رسالة قالت إنها تبدو كوصية.

وبحسب شبكة "إيه بي سي"، قالت الشرطة إنها كانت تبحث عن العمدة بارك وون-سون في تلال مشجرة تمتد عبر شمال سيئول والتي تم رصد إشارة هاتفه المحمول بها آخر مرة، قبل أن يغلق.

اتصلت ابنته بالشرطة بعد ظهر اليوم الخميس –بالتوقيت المحلي- وقالت إن والدها أعطاها رسالة شفهية "تشبه الوصية" قبل أن يغادر المنزل قبل ساعات، لكنها لم تشرح محتوى الرسالة.

وقالت الابنة إنها قررت الاتصال بالشرطة لأنها لم تتمكن من الاتصال بوالدها عبر الهاتف. فيما قال كيم جي هيونغ، المسؤول الحكومي في مدينة سيئول، إن بارك لم يأت للعمل اليوم لأسباب غير محددة وألغى كل جدول أعماله، بما في ذلك اجتماع مع مسؤول رئاسي في مكتبه.

سبب اختفاء بارك ليس واضحًا حتى الآن. أفادت شبكة "إس بي إس" أن إحدى سكرتيرات بارك قدمت شكوى إلى الشرطة، ليلة الأربعاء، بدعوى التحرش الجنسي في عام 2017.

قال تقرير "إس بي إس"، إن السكرتيرة أخبرت محققي الشرطة، أن عددًا غير محدد من الموظفات الأخريات في سول سيتي هال –المقر الحكومي للمدينة- تعرضن لتحرش جنسي من قبل بارك.