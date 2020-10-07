أردوغان يتذوق لذة الاستقلالية... سيناتور روسي يعلن هزيمة الغرب

قال السيناتور بوشكوف عبر موقع "تلغرام": "إنها (تركيا) فعلت ذلك على الرغم من أنف الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بفضل فشلها (أمريكا) في الشرق الأوسط... فعلت ذلك بفضل موت دماغ الناتو (حلف شمال الأطلسي) الذي أصابه الخطر الروسي الوهمي بالجنون".

ويرى السيناتور الروسي أن هذا بات ممكنا بسبب "هزيمة الغرب السياسية".

ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يؤثر على تركيا. وأشار السيناتور الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي سياسة مستقلة في المنطقة، مكتفيا بالتعبير عن تأييده لأمريكا. وطالما وعدت أوروبا بمنح عضوية الاتحاد الأوروبي لتركيا، ولكن أنقرة تطرح اليوم مهام مغايرة على نفسها. ولهذا تضطر أوروبا إلى التعامل مع بلد مغاير من الصعب جدا التأثير عليه.

ويرى السيناتور الروسي أنه من الصعب جدا بل من المستحيل أن يكبح الغرب الطموحات التركية الجديدة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تأمل في استغلال هذه الطموحات لصالحها، ولكن هذا الأمل قد يخيب لأن "أردوغان بات يتذوق لذة الاستقلال".

ولفت السيناتور بوشكوف إلى أن روسيا أيضا عادت إلى ساحة الشرق الأوسط السياسية كمَن له دور محوري فيها.