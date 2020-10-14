اليونان تشجب أنشطة تركيا... وتؤكد: الحوار معها مبنى على حسن الجوار

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، إن أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تنفذها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل خرقا للقانون الدولي.

بغداد- سبوتنيك. وأكد الوزير اللبناني أهمية اعتماد الحوار مع أنقرة على احترام السيادة.

وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراق، فؤاد حسين، أثناء زيارة للعراق: "نشجب النشاطات التركية في منطقة البحر المتوسط والجزء المحتل من قبرص، فهي خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة".

وتابع "لطالما صرحت اليونان برغبتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة، ووضحت أن الحوار بين البلدين معتمد على السيادة بعيدا عن التهديدات، وتركيا تتسبب بحدوث اضطرابات في المنطقة".

وأعلنت البحرية التركية أنها سترسل سفينة التنقيب أورتش رئيس إلى شرق البحر المتوسط، لإجراء مسح زلزالي، الشهر الجاري، في خطوة قد تزيد من التوتر في المنطقة وبخاصة مع اليونان وقبرص.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان تركيا الأخير حول استئناف أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة قرب سواحل اليونان، في حين دعت باريس أنقرة إلى التوقف عن الأفعال "الاستفزازية" في شرق المتوسط.