ليس وراثياً فقط... 4 عوامل خارجية تسهم في الإصابة بالسرطان

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض في المملكة العربية السعودية أنه ليس بالضرورة أن يصاب جميع الأشخاص بالسرطان لمجرد أن لديهم أقارب يعانون من هذا المرض.

وشدد المركز، بحسب موقع CNN بالعربي، على وجوب التركيز على التاريخ العائلي، لمعرفة أي مستجدات قد تنشأ وتستدعي مراجعة طبيب.

ولفت المركز إلى مجموعة من العوامل الخارجية والبيئية، التي يمكن أن تحدث بعض أنواع السرطانات بسببها، ومنها:

التقدم في السن، نظام حياة غير صحي، وتعاطي التبغ أو الكحول، والتعرض للملوثات البيئية.

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أن نسبة الإصابة بالسرطان الوراثي تتراوح بين 5% إلى 10%، ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة عندما يولد بطفرة سرطانية موروثة.

ويبقى السؤال، ما هي أبرز طرق الوقاية من السرطانات الوراثية وكيف يمكن السيطرة عليها بمراحلها المبكرة؟

تابع تاريخك العائلي للإصابة بالسرطان. #صحتك_لا_تهملها #وقاية pic.twitter.com/9zrg4oFZqD — المركز الوطني للـ وقـ ـايـ ـة من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) October 7, 2020

يؤكد المركز على مجموعة من الاحترازات منها: عمل اختبار الفحص الوراثي للسرطان، ومراجعة الطبيب لوضع خطة فحص دوري، والالتزام بعمل الفحوصات اللازمة بشكل دوري.