زلزال بقوة 5.4 غرب العاصمة الإيرانية

أعلن رئيس مركز رصد الزلازل في إيران علي مرادي أن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر ضرب مدينة آوج في قزوين (غربي طهران)، وقد شعر به سكان العاصمة.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلن مرادي أن الزلزال ضرب عند الساعة الثالثة و4 دقائق و15 ثانية من عصر اليوم السبت، ضواحي مدينة آوج التي تقع على حدود محافظتي قزوين وهمدان غربي البلاد.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع الزلزال في عمق 10 كم عن سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 35.69 والطول الشرقي 48.97، على بعد 107 كم من همدان، و114 كم من قزوين وشعر به السكان في كل من طهران وكيلان (شمال) والمحافظة المركزية.