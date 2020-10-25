الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص "اعتدوا"على متظاهرين ضد نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص قيل إنهم ارتكبوا أعمال عنف بحق محتجين، كانوا يتظاهرون ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة الإسرائيلية i24 فإن من ضمن الأربعة قاصرا يبلغ من العمر (17 عاما)، تم القبض عليه للاشتباه في قيامه بإلقاء بيضة على المتظاهرين، في ساحة "ميديا-تِك" في حولون (جنوب تل أبيب).

أما الثلاثة الآخرون فهم في السادسة والعشرين من العمر، وقد تم القبض عليهم للاشتباه في تهديد المتظاهرين بصاعقة صدمة كهربائية، في ميدان رابين في تل أبيب.

وفي غضون ذلك، اشتكت متظاهرة في حيفا من أن رجلا كان يستقل سيارة بجوار المتظاهرين، هاجمها بعصا علم لحزب نتنياهو "الليكود"، عبر نافذة السيارة.

وفي الوقت نفسه، قال متظاهرون في بئر السبع، ينتمون لحراك "الرايات السوداء" المُشرف على المظاهرات، إن زجاجات ألقيت عليهم من طابق مرتفع، وأصيبت امرأتان بجروح طفيفة ولم تكونا بحاجة إلى علاج.

ويقول المتظاهرون إن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث، لكنها لم تصعد إلى الشقة التي ألقيت منها الزجاجات.

وفي القدس، انطلقت مسيرة من الكنيست إلى شارع بلفور، حيث مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعت الشرطة المتظاهرين إلى الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، لمكافحة كورونا.

كما أقيمت احتجاجات في مدينة قيسارية (شمال) التي يسكن بها نتنياهو، وعلى الجسور والتقاطعات في جميع أنحاء إسرائيل.

يشار إلى أن المظاهرات والاحتجاجات قد استمرت في أماكن متفرقة، مطالبة بتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والمعيشية، إضافة للأصوات المطالبة باستقالة نتنياهو بسبب عدد من فضائح الفساد التي طالته.

ومن حبن لآخر تشهد المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الشرطة، وبحسب شهود عيان فإن أشخاصا ارتدوا زيا أسود قاموا بمهاجمة الشرطة في تل أبيب في مظاهرات سابقة.