صحيفة عبرية: دراسة فتح معبر بحري من إيلات إلى جدة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أنه تجري دراسة إمكانية فتح معبر بحري مباشر للحجاج المسلمين حملة الجنسية الإسرائيلية، من ميناء إيلات، إلى ميناء جدة في السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن وفدا إماراتيا، برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، التي تعد أكبر مجموعة في العالم، مع رجال أعمال إماراتيين، زاروا ميناء إيلات هذا الأسبوع.

وأوضحت الخطة التي قدمها مدير ميناء إيلات، جدعون غولبر، ومالك الميناء، شلومي فوغل، عن آلية العمل في هذا المعبر، حيث سترسوا سفن الركاب في ميناء إيلات، ويمكن للمسلمين، حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يريدون تأدية مناسك الحج والعمرة في مكة، ركوبها والإبحار مباشرة إلى جدة، التي تبعد نحو 70 كيلومترا من مكة.

وقال غولبر إن "أعضاء الوفد الإماراتي، بمن فيهم سلطان بن سليم، كانوا متحمسين للخطة وقالوا إنه يمكن تنفيذها" مؤكدا أنه "قريبا ستكون هناك زيارة متبادلة من قبله، هو وطاقم ميناء إيلات إلى الإمارات، وسيجرون في الأيام المقبلة اجتماعا عبر تطبيق الزوم".

ويؤدي الفلسطينيون في إسرائيل، مناسك الحج والعمرة، عن طريق السفر عبر معبر الكرامة الحدودي نحو الأردن، ومن ثم يتوجهون إلى السعودية، بعد منحهم جوازات سفر أردنية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم فحص التعاون في تشغيل خط سفن حاويات، منتظم بين ميناء إيلات وميناء جبل علي في الإمارات، وهي رحلة تستغرق نحو عشرة أيام.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا.

ويتيح هذا الاتفاق الإعفاء من تأشيرات المواطنين من كلا البلدين لدى زيارة البلد الآخر، لتكون بذلك أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية على الإطلاق.