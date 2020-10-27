"أوبتا" للإحصاءات تنشر رقما مثيرا حققه "ميلان"

نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاءات الرياضية رقماً مثيراً للاهتمام يوضح التطور الكبير في أداء ميلان على الصعيد الهجومي، حيث نجح الفريق في تسجيل أكثر من هدفين لـ 11 مباراة على التوالي في مختلف البطولات.

وأوضحت الشبكة أن ميلان عادل الرقم القياسي في إيطاليا والمسجل باسمه أيضاً في عام 1959، بينما لم ينجح أي فريق إيطالي آخر من تحقيق نفس الإنجاز طوال تاريخ كرة القدم.

ووفقا لموقع "سبورت 360"، فإن ميلان يعيش أفضل أوقاته في الموسم الحالي منذ عدة سنوات، حيث استطاع استعادة هيبته مجدداً في الأشهر الأخيرة، وبات من أقوى فرق إيطاليا وربما أوروبا، وذلك رغم تعادله يوم أمس مع روما بثلاثة أهداف لمثلهم.

وبحسب الموقع، فمنذ الدقيقة الثانية من المباراة وميلان متقدماً بالنتيجة، لكن روما نجح في معادلة النتيجة 3 مرات، ونجح بالنهاية في خطف نقطة ثمينة، لكن هذا لا ينفي تقديم الروسونيري مباراة جيدة امتداداً للفترة الطيبة التي يمر بها.

يذكر أن ميلان ما زال يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، وذلك بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية وتعادله في المباراة الخامسة، بينما يتواجد البطل يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 9 نقاط فقط.