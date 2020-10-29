وكالة: إدارة ترامب تبلغ الكونغرس عزمها بيع 50 مقاتلة "إف-35" للإمارات

كشفت مصادر في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغت الكونغرس بنيتها بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" إلى دولة الإمارات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر لها إن "البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات".

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذه الأنباء بقوله "نحن جميعا نواجه تهديدا مشتركا".

وفي وقت سابق، أكد مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات العربية المتحدة بطائرات إف-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

يتبع...