بنك إثيوبي  يتبرع بـ26 مليون دولار لحملة "المائدة من أجل الوطن"

تبرع البنك التجاري الإثيوبي بمبلغ 1.1 مليار "بر" لحملة "المائدة من أجل الوطن"، وهو ما يوازي 26 مليون و300 ألف دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فقد أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بموظفي البنك ورئيسه ومجلس إدارته لـ"مساهمتهم الكبيرة في المشاريع الوطنية".

وبعد تلقي التبرع، كتب رئيس الوزراء على صفحته في فيسبوك "أقدم الشكر لمجلس إدارة البنك التجاري الإثيوبي ورئيسه وموظفيه على مساهمتهم بمبلغ 1.1 مليار بير في مبادرة المائدة من أجل الوطن".

وأشار إلى أن "المؤسسات التي تقوم بتعبئة المجتمع لتطوير مشروع منتزهات وينتشي، جورجورا وكويشا والدعم اللازم لا تقدر بثمن، وأن الدعم للمشروع سيساهم في إتمامها في الوقت المناسب".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد اطلق رسميًا مشروع جمع التبرعات في مبادرة "المائدة من أجل الوطن" في أغسطس/آب الماضي 2020، بهدف تمكين الإثيوبيين والمغتربين الإثيوبيين في وضع بصماتهم في المشروعات الكبيرة التي تدفع عجلة ازدهار إثيوبيا حسب بيانه وقتها.