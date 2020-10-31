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    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020

    "11 منهم يستعدون للكوارث"... استطلاع يرصد توقعات 16 من القريبين لترامب

    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    نشر موقع ديلي بيست تقريرا رصد فيه توقعات الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل الانتخابات الأمريكية.

    وأكد الموقع أنه ومع بقاء بضعة أيام على الانتخابات وتأخر الرئيس في العديد من استطلاعات الرأي على مستوى الولاية والمستوى الوطني، فـ"الدائرة المقربة من دونالد ترامب تهمس على نحو متزايد بالفكرة نفسها: رجلنا أفسدها".

    المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب و جو بايدن، 30 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Brian Snyder
    في أحدث استطلاع عقب مناظرتهما الأخيرة... بايدن 67% وترامب 28%

    وقال الاستطلاع إنه "أجرى مقابلات مع 16 شخصية، يتمتعون بالمعرفة والمكانة الجيدة، فهم من مساعدي الحملة، والمانحين الجمهوريين، وكبار المسؤولين الإداريين، والمقربين من الرئيس وعائلته".

    وأكد الموقع أن "خمسة منهم فقط أعطوا ترامب احتمالات مريحة للفوز، في حين كان ستة آخرون واثقين، بدرجات متفاوتة، من أن الرئيس ترامب لن يحظى إلا بفترة واحدة".

    بينما أعطاه الخمسة الباقون ما يقرب من 50/50% في الاحتمالات، ومن بين هؤلاء الخمسة، بدا اثنان -مسؤول في البيت الأبيض وصديق للرئيس- متشائمين بشكل متزايد مع استمرار المحادثة.

    بدأ الموقع بالحديث عن "ستيفن مور" المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب، تشاؤمه، والذي فسره مستشهدا بعدة عوامل، بما في ذلك الحالات التي لا تزال تتزايد من الفيروس في أجزاء معينة من الولايات المتحدة.

    وقال مور إنه كان يأمل أن يعطي تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر يوم الخميس دفعة لحملة الرئيس، مؤكدا أنه قام مع الرئيس بعصف ذهني حول طرق الترويج بقوة للأرقام القادمة فيه، إلا أنه عاد وقال: وجدت من الصعب حشد التفاؤل بشأن الفوائد السياسية لذلك، أعترف أنه ليس لدي شعور جيد حيال هذا".

    وبعد "مور" تحدث التقرير عن دان إبرهارت، وهو أحد المانحين الرئيسيين لترامب، والذي أسهم بـ 100 ألف دولار في ترامب فيكتوري هذه الدورة.

    دان تحدث لديلي بيست مؤكدا أنه إذا كان بإمكانه العودة في الوقت المناسب، فلن يعطي سنتًا من ذلك للجنة جمع التبرعات لإعادة انتخاب الرئيس.

    وقال: أعتقد أن ترامب لديه فرصة بنسبة 25 في المائة للفوز في الانتخابات، موضحا أن حملته ركزت على إثارة قاعدته وليس على ملاحقة الناس في المركز.

    وأكد التقرير أن إبرهارت لم يكن هو المتبرع الوحيد لترامب الذي يشعر ببعض من الندم، فوفقًا للبيانات التي قدمها مركز السياسة المستجيبة، فإن من بين أكثر من 1100 فرد منحوا الحد الأقصى القانوني البالغ 5400 دولار لحملة ترامب لعام 2016 (أو الذين تجاوزوا الحد الأقصى وكان يتعين إصدار المبالغ المستردة)، لم يتبرع حوالي 450 منهم بفلس واحد. لحملة إعادة انتخاب الرئيس هذه الدورة.

    أيضا ينقل ديلي بيست عمن أسماهم مسؤولين في إدارة ترامب يعملان في مجال السياسة الخارجية إنهما مقتنعان بأن الرئيس سيخسر.

    ومع ذلك، لا يزال هناك مقربون من الرئيس ترامب وفي دوائر الحزب الجمهوري البارزة يقولون إنهم ما زالوا مقتنعين بأن ترامب سيفوز في جولة سير، ويلعن منظمي استطلاعات الرأي والمعارضين.

    فمثلا يتحدث التقرير عن جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب، قائلا: "المزاج رائع، سيتم إعادة انتخاب الرئيس ترامب، أنا لست قلقا".

    وينقل كذلك عن نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب السابق والمستشار الخارجي لترامب قوله: "أقول إن هناك 70% فرصة لإعادة انتخابه، و30% فقط لفوز بايدن".

    وفي وصف محادثاته الخاصة مع ترامب خلال دورة انتخابات 2020، أضاف غينغريتش: "في كل مرة أتحدث فيها إلى الرئيس، أقول ببساطة شديدة ما قلته له في أكتوبر 2016: "ستفوز".

    انظر أيضا:

    في أحدث استطلاع عقب مناظرتهما الأخيرة... بايدن 67% وترامب 28%
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    استطلاع راي, استطلاع, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, ترامب
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