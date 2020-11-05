بالفيديو... هذا هو سبب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب

قال حسام البدري، المدير الفني لـمنتخب مصر، إن استبعاد أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، من قائمة منتخب مصر لمواجهتي توغو جاء لأسباب فنية.

وأوضح البدري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس، إنه يستهدف النزول بمعدل أعمار لاعبي منتخب مصر في المرحلة المُقبلة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، وأن استبعاد فتحي قرار فني في المقام الأول والأخير.

وكانت قائمة المعسكر المفتوح لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو في تصفيات التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية قد شهدت استبعاد أحمد فتحي، ظهير أيمن منتخب مصر المنتقل من الأهلي لبيراميدز، في مفاجأة للمتابعين بسبب خبراته الدولية الكبيرة.

وعن محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي، قال البدري: قد نتجه لضم كهربا لمعسكر المنتخب لتعويض غياب طاهر محمد طاهر والذي تعرض للإصابة في المران أمس.

ويستعد منتخب مصر لـمواجهتي منتخب توغو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقد أدى المنتخب مرانه مساء أمس، الأربعاء، بعد انضمام لاعبي النادي الأهلي للمعسكر المفتوح.

وبحسب "أخبار اليوم" المصرية فقد ضمت قائمة اللاعبين المنضمين من النادي الأهلي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشه، وحمدي فتحي.

وشهد المران توجيهات من حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبين بشكل جماعي وفردي، كما اشتمل المران على فقرات بدنية.