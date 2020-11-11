وزير الدفاع الأرميني: نشر قوات حفظ السلام الروسية أفضل خيار

أكد وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان، أن نشر قوات حفظ السلام الروسية على خطوط التماس في إقليم قره باغ، يعتبر أفضل خيار.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في حديث للتلفزيون الأرميني، إن "نشر قوات حفظ السلام الروسية هو أفضل خيار".



وأشار الوزير إلى أن خطة نشر العسكريين الروس تم إعدادها خلال فترة قصيرة جدا، وأضاف: " نشكر روسيا على المساعدة ".

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الاثنين، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وبناء على الاتفاق الثلاثي بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قره باغ صباح أمس الثلاثاء.