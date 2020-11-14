صحيفة إسرائيلية: اتصالات سرية مع أكبر دولة مسلمة بأفريقيا للتطبيع

قالت صحيفة يدعوت إحرونوت إن اتصالات سرية تجري بين إسرائيل والنيجر بهدف التوصل إلى اتفاق للتطبيع بين البلدين.

وأكدت الصحيفة على تزايد التقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن النيجر ستكون "الدولة المسلمة التالية" التي ستبرم اتفاقية تطبيع علاقات مع إسرائيل.

وبحسب i24 فإن تقارير إعلامية إسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، قد أكدت أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشجع مسؤولين نيجريين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مثلما أيد اتفاقيات مشابهة بين الحكومة الإسرائيلية وكل من الإمارات والبحرين والسودان.

ويتوقع أن تجري انتخابات رئاسية في النيجر، الشهر المقبل، أبرز المرشحين فيها وزير الداخلية السابق عن الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية، محمد بازوم، وقائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال سالو دجيبو.

وتقدر وزارة المخابرات الإسرائيلية، حسب الصحيفة، أنه سيكون هناك اختراق في الاتصالات السرية للتوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والنيجر في حال فوز بازوم.

ونقلت الصحيفة عن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله إن "الاتفاقيات بين إسرائيل والدول الإسلامية في أفريقيا ستساعد في الاستقرار الإقليمي، والانتخابات القريبة في النيجر ستكون جوهرية بالنسبة لتقدم عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين".

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.