لأول مرة... وزير التعليم يكشف طريقة جديدة لامتحانات الثانوية العامة في مصر

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مصر إنه لا غلق للمدارس بسبب كورونا، ومن حق طالب الثانوية العامة دخول الامتحان في آخر العام بالكتب القديمة.

وبحسب تصريحات لـ"بوابة الأهرام" المصرية قال الوزير إنه لا مانع من ذلك إذا لم يكن الطالب يريد الاستعانة بالكتب التفاعلية الموجودة على التابلت.

وأكد الوزير أن "هذا الحق لكل طلاب الثانوية بسنواتها الثلاث، حيث يحق لهم دخول الامتحان بكتب الأعوام السابقة، للاستعانة بها في الامتحانات باعتبار أن الأسئلة سوف تكون بنظام أوبن بوك".

وأضاف أن الطالب الذي لا يريد الاستفادة من الكتب التفاعلية على التابلت أثناء الامتحان، واستطاع الحصول على كتب قديمة، بإمكانه الدخول بها الامتحان والاستعانة بها.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد ألغت طباعة الكتب الدراسية هذا العام للصفوف الثلاثة في الثانوية العامة؛ لأن الكتب موجودة بشكل تفاعلي على أجهزة التابلت، وطباعتها ستكلف الدولة مبالغ مالية طائلة.

وكانت بعض المواقع تداولت ما يفيد منع الطلاب من الدخول إلى الامتحان بالكتب على اعتبار أن التابلت قد تم تحميله بالمناهج الدراسية.

وفي سياق متصل أكد وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لبوابة "أخباراليوم"، عدم وجود ارتفاع في حالات إصابات فيروس كورونا داخل المدارس، موضحا أن ما يثار حول هذا الشأن عار تماما من الصحة.

ولفت الوزير إلى أن العام الدراسي الجاري سيكتمل تحت أي ظرف، قائلا: "لا داعي للقلق وإثارة البلبلة بين الرأي العام ونشر الشائعات.

وأكد أن الوزارة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس، وأنه في حالة ظهور إصابات كورونا داخل أي فصل سيتم إغلاق الفصل لمدة محددة.

وتابع: هناك من يبث هذه الشائعات بهدف غلق المدارس والسعي للنجاح دون جهد، وأؤكد لهم أن هذا الأمر لن يحدث اطلاقا، وأن الدراسة مستمرة تحت أي ظرف حتي وإن جلس كل الطلاب في منازلهم، مشيرا إلي أن الوزارة وفرت مصادر معرفة متعددة للطلاب في جميع المراحل التعليمية.