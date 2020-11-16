تطبيق في "آبل" يصف وزير الداخلية التركي بـ"القاتل والخائن واللص"

وبحسب بوابة "تركيا الآن"، فقد طالب شامل طيار، المسؤول عن الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بمحاسبة إدارة تطبيق "سيري" المخصص لهواتف "آبل" المحمولة الأمريكية "آي فون"، بعد أن عرَّف التطبيق، وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنه "خائن للوطن وقاتل ولص".

Evet, az önce ahlaksızlığa son verip düzelttiler. pic.twitter.com/jzMCJHRCxJ — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020

وقد أشار "طيار" إلى أن التطبيق قد حذف هذا التعريف عقب تصاعد ردود الفعل واكتفى بتوصيف صويلو السياسي.

وعلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شارك طيار صورة من التطبيق مصحوبة بعبارات مكتوبة عن وزير الداخلية "خائن للوطن، وقاتل، ولص ومؤيد للاعتداء الجنسي".

Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.



Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.

Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar.



Mutlaka hesabı sorulmalı. pic.twitter.com/l6Nk49D4Mq — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020

وعلق عليها، قائلًا عندما سألت "سيري" عن وزير الداخلية سليمان صويلو، جاءت تلك الإجابة، لا أصدق كيف يمكن السماح بمثل هذا الخداع، إنهم لا يعرفون حدودًا في قلة الشرف. يجب محاسبتهم على ذلك.

وردًا على تغريدة شامل طيار، قامت إدارة التطبيق بتعديل وصف سليمان صويلو على الفور، وحذفت العبارات سالفة الذكر، واكتفت بعبارة وزير الداخلية التركي، كتعريف لسليمان صويلو.