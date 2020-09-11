متجر "آبل" يعلن قرار إزالة تطبيقات وكالة  "روسيا سيغودنيا" و"سبوتنيك"

ووفقا للخدمة الصحفية لوكالة "روسيا سيغودنيا"، يتضمن الإخطار من "آبل"، إشعارا "حول إزالة تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر بناءً على طلب جهاز الأمن الأوكراني".

الجدير بالذكر أنه منذ صيف 2014، قامت السلطات الأوكرانية بحظر بث عشرات القنوات الروسية، حيث تشمل قائمة الحظر كلا من: "القناة الأولى"، "روسيا 24"، "زفيزدا"، "رين تي في"، "لايف نيوز"، "آر تي آر بلانيتا"، شبكة "RT"، بالإضافة إلى العديد من القنوات الترفيهية وقنوات الأطفال والقنوات الرياضية.

من جانبها وصفت الحكومة الروسية هذه القيود بأنها غير مقبولة واعتبرت تصرفات كييف بمثابة هجوم على حرية الإعلام.

كما قامت سلطات كييف باحتجاز مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا" الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/ مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عاما. وفي نهاية آب / أغسطس 2019، قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الأوكرانية الإفراج عن فيشينسكي، وفي بداية أيلول / سبتمبر عاد إلى روسيا.