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    الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران، إيران 4 مايو 2020

    روحاني: إجراءات مكافحة كورونا ضرورية ومستمرون في دعم الفئات المتضررة

    © AFP 2020
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    قال حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإيرانية، إن الإجراءات التي تتخذها بلاده من أجل الحد من انتشار "كورونا" ضرورية، مؤكدا على أن بلاده ستستمر في دعم الفئات الأكثر تضررا.

    وأكد أن الأوضاع الاقتصادیة فی البلاد ماضیة نحو التحسن والازدهار، رغم ما يدركه الشعب الإيراني مما نتعرض له.

    فيروس كورونا في إيران
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    إيران تعلن حظر التنقل بين مدن البلاد بسبب كورونا

    وبحسب وكالة " إرنا" الإيرانية للأنباء، فقد جاءت تصريحات روحاني اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 182 للجنة التنسيق الاقتصادي.

    وقد أكد الرئيس الإيراني على أولوية إعداد لائحة الميزانية على أساس الحقائق الاقتصادية، بهدف الاستمرار في برامج تحقيق التنمية في البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية خاصة لفئات ذوي الدخل المنخفض.

    ولفت إلى أن مقاومة الشعب الايراني وفرت أرضية لتحسين الاوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ورغم الأضرار البالغة التي تكبدها الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات إلا أن الحكومة الإيرانية لم تسمح لمن فرض هذه العقوبات بتحقيق أغراضهم.

    وأوضح أنه نظرا إلى الأهداف المحددة في لائحة الميزانية، ووفقا لبرامج الحكومة نأمل أن تتحرك الاوضاع الاقتصادية نحو التحسن والازدهار.

    في سياق متصل أكد روحاني على ضرورة القيود الأخيرة التي فرضتها الحكومة الإيرانية للحد من انتشار وباء كورونا، قائلا: "رغم المشاكل الناجمة عنها لبعض أصحاب العمل إلا أنها ضرورية"

    وقال: "لا شك أن فئات ذوي الدخل المحدود تتضرر بفعل هذه القيود، لذلك تقدم الحكومة دعما لهذه الفئات، رغم المشاكل التي نواجهها، ويدركها الشعب الإيراني العظيم".

    وكانت الحكومة الإيرانية، قد أعلنت أمس الاثنين، حظر التنقل بين المدن وفرض إجراءات تعطيل واسعة ابتداء من يوم السبت المقبل، للحد من إصابات فيروس كورونا المستجد.

    وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه "تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة إلى أخرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "أرنا".

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    الكلمات الدلالية:
    حظر, إغلاق, فيروس كورونا, إيران
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