مشجع "يدعو" على لاعب الأهلي المصري في "إنستغرام"... ماذا قال؟

نشر لاعب الأهلي المصري ناصر ماهر على موقع "إنستغرام" دعاء أحد المشجعين عليه.

كتب أحد المشجعين معلقا لصانع ألعاب الأهلي قائلا: "فاكر ماتش الترجي لما كانت اللاعيبه كلها مصابة ومش لاقيين نص لاعب وانت رحت تلعب خماسي..."

وتمنى المشجع تجدد إصابة ناصر وابتعاده عن الملاعب قائلا: "إن شاء الله تقعد في الإصابة دي شهور طويلة وبعد ما ترجع تتجدد تاني وتبطل كورة".

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وعلق ماهر على "دعوة" المشجع قائلا: "والله حتى لو ربنا أراد كده ربنا كريم مبينساش حد" مضيفا: "بس فعلا أنا مش مصدق إن في كده، ومتقلقش عديت بأصعب من كده، وإن شآء الله هرجع تاني".

وكان ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي قد تعرض للإصابة في مباراة مصر المقاصة، في الجولة الأولى من موسم 2021/2020.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب عقب المباراة، بخلع في الكتف ومن المقرر أن يغيب لمدة 3 أسابيع.