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    النشاط الكروي في مصر مهدد بالإيقاف على يد "فيفا"

    © REUTERS / Arnd Wiegmann
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    قال مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إن الدوري المصري وكل ما يتعلق بالنشاط الكروي بات مهددا بالإيقاف الرسمي من قبل الـ"فيفا".

    المصدر كشف في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية، أن مصر مهددة بالإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثلما حدث مع دول الكويت وبنين والسودان، حال عدم تنفيذ مطلب الفيفا بإجراء انتخابات جديدة بنهاية المدة المحددة يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

    الفيفا
    © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
    إعلام: "فيفا" يطيح باتحاد الكرة المصري ويستبعد كل المسؤولين الحاليين
    وكان "فيفا" قد طلب رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد خلال الفترة المقبلة، بعدما تم مد عمل اللجنة المؤقتة بقيادة عمرو الجنايني ومنحهم مهلة إلى نهاية يناير المقبل، لاعتماد لائحة النظام الأساسي والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

    وقال المصدر:"مسؤولو الفيفا رفضوا بشكل قاطع أي تدخلات من جانب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بخصوص عدم إجراء انتخابات جديدة قبل أولمبياد طوكيو 2021".

    وأضاف المصدر: "الاتحاد الدولي متمسك بموقفه بإجراء انتخابات جديدة ولمدة 4 سنوات ويرى أن أي مخالفة لهذا المطلب ستعرض مصر للإيقاف وأن اللجنة الجديدة ستكون مهمتها الدعوة للانتخاب والإشراف عليها فقط".

    وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه يدرس موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد وصول خطاب من الـ "فيفا"، بضرورة تشكيل لجنة ثلاثية جديدة سيتم إرسال أسمائها خلال الساعات المقبلة، والإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي لـ "فيفا".

    وقالت وسائل إعلام محلية إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة السابق، قد رحب بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شئون الجبلاية حتى 31 يناير المقبل، معلقا:"ليس لدي أي أزمة، واجتهدت خلال فترة وجودي لمصلحة الكرة المصرية".

    يذكر أن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، سيتولى مهمة إدارة شؤون الجبلاية، خلال الساعات المقبلة، لحين تشكيل لجنة ثلاثية خلفاً للجنة عمرو الجنايني.

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    الكلمات الدلالية:
    اتحاد الكرة المصرية, اتحاد الكرة المصري, الفيفا, فيفا, الدوري المصري
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