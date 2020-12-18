شركة "كوكاكولا": هذه المنتجات ستتوقف

كشفت شركة "كوكاكولا" للمشروبات عن أنها ستقوم بوقف إنتاج بعض علاماتها التجارية، مؤكدة ان ذلك سيقتضي تسريح 2200 عامل من عمالها، كجزء من إعادة هيكلة أكبر.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" فإن الشركة أكدت أن حوالي 1200 من حالات التسريح ستحدث في الولايات المتحدة الامريكية، بما في ذلك حوالي 500 في أتلانتا، حيث يقع مقر الشركة.

وكان عدد العاملين في شركة "كوكاكولا" قد بلغ 86200 شخصًا في جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2019، بما في ذلك 10400 في الولايات المتحدة.

وبحسب متابعين فقد أثرت جائحة كورونا على أعمال شركة كوكاكولا، حيث انخفضت المبيعات في أماكن قل الإقبال عليها بسبب الجائحة، مثل الملاعب ودور السينما وغيرها من اماكن التجمع والترفيه.

وقد انخفضت إيرادات الشركة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر بسبب كورونا.

وقد أجبر الانكماش الشركة على تسريع عملية إعادة الهيكلة التي كانت جارية بالفعل.

من جهته قال جيمس كوينسي رئيس مجلس إدارة شركة كوكاكولا ومديرها التنفيذي في تصريحات صحفية: "لقد كنا نتحدى الطرق القديمة لممارسة الأعمال التجارية وساعدنا الوباء على إدراك أننا يمكن أن نكون أكثر جرأة في جهودنا".

ووفقا لهذا التوجه سوف تقوم شركة "كوكاكولا" بتخفيض علاماتها التجارية بمقدار النصف إلى 200 علامة تجارية، وقد تخلت بالفعل عن العديد من العلامات التجارية التي انخفضت مبيعاتها هذا العام، بما في ذلك تاب وزيكو، و أودوالا، و ديت كوك فيستي شيري.

وقالت الشركة إنها ستستخدم المدخرات للاستثمار في العلامات التجارية المتنامية مثل سيمبلي جوسيس، وتمويل إطلاق منتجات جديدة مثل توبو تشيوسو هارد سيلتزير، وكوكاكولا إنرجي، وأها، المياه الفوارة.

وسوف تقوم الشركة أيضًا بتخفيض قطاعات أعمالها من 17 إلى 9، مؤكدة أن برامج إنهاء الخدمة ستتكلف ما بين 350 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

وكانت الشركة قد بدأت في تقديم عمليات شراء طوعية للموظفين في أغسطس، لكنها لم تكشف عن عدد الموظفين الذين تلقوا هذه العروض.

يذكر أن تسريح العمال لن يؤثر على شركات تعبئة كوكاكولا، والتي تعتبر مستقلة إلى حد كبير، حيث توظف بعض هذه الشركات أكثر من 700000 شخص حول العالم.