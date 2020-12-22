حمزة نمرة: لا أنتمي لـ"الإخوان" ووجودي في لندن للعمل فقط

قال المطرب المصري حمزة نمرة إنه لا ينتمي مطلقا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وليس له أي علاقة بهم مؤكدا أن وجوده في لندن للعمل فقط.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية استنكر حمزة هذا السؤال قائلا: "قلت هذا الكلام كثيرا من قبل، ولا أعلم كيف أستطيع أن أؤكد للجميع بأنني لا أنتمي ولا يوجد لدي أي علاقة بهم".

وأوضح أن "هذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة، فلم أنتمِ يوما لا أنا ولا عائلتي حتى لسابع جد لجماعة الإخوان، فهذا موضوع محسوم".

وعن وجوده في لندن قال "عملي فقط هو سبب تواجدي هناك، ولكنني لم ولن أنتمي لهم يوما، وأنزل مصر بشكل طبيعي".

وعن إذاعة أغنياته بصفة مستمرة على قنوات تابعة لهم قال نمرة: "لا أستطيع منع القنوات التلفزيونية من إذاعة أغنياتي، فلا يوجد آلية معينة لوقف استخدامها، ولكننى أقوم بإيقاف استخدامها على الإنترنت، لأنني أعلم آلية إيقافها على الإنترنت فقط، فأستطيع التحكم في أي قناة على الإنترنت تريد استخدام أغنياتي بشكل سياسي، ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك مع القنوات التليفزيونية".

وقال: "أؤكد أنني لم أعط لا أنا ولا شركة إنتاجي ولا شركة التوزيع الخاصة بي الموجودة بمصر أي تصاريح أو موافقات أو أي شيء له علاقة باستخدام أغنياتي في التليفزيون، أو باستخدامها في قالب سياسي، وأعلن هذا صراحة، فأنا أريد لأغنياتي أن تصل إلى الناس بدون تلوينها بأي لون آخر".

يذكر أن حمزة نمرة قد أصدر جدولا زمنيا لطرح أحدث ألبوماته "مولود سنة 80"، مؤكدا أنه سيكون كل يوم أربعاء الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.