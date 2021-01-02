تايلاند تحظر الطعام والشراب والصحف والمجلات على الرحلات الداخلية

وبحسب "سي إن إن" فسيتعين على شركات الطيران اتباع اللوائح، أو قد تواجه عقوبة محتملة من الجهة المنظمة وهي هيئة الطيران المدني.

وكانت تايلاند قد حظرت سابقًا خدمة الطعام والشراب على متن طائراتها في 26 أبريل 2020، ولكن تم رفع الحظر في 31 أغسطس.

وعن أسباب القرار قال "تشولا سوكمانوب"، المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند إن وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلة المحلية قصير للغاية، نظرًا لأن المشغلين يميلون إلى القيام بأكبر عدد من الرحلات، وأعتقد أنه من غير المحتمل أن يتمكن المشغلون من تنظيف جميع هذه العناصر تمامًا، لذلك فإن وجود مواد قراءة غير ضرورية على متن الطائرة ستزيد من مخاطر التعرض للفيروس .

وعن كيفية قضاء الركاب للوقت أثناء الرحلة بدون مواد للقراءة قال: من الطبيعي أن يسمح لهم بإحضار المجلات أو الصحف الخاصة بهم على متن الطائرة، ولكن من المحتمل أن يُطلب منهم أخذ هذه الأشياء معهم عند النزول من الطائرة.

وعن طبيعة الحظر قال: ينطبق الحظر على أي شيء يتم تسليمه على متن الطائرة ، مثل القوائم، وكتالوجات معفاة من الرسوم الجمركية، أو المجلات على متن الطائرة.

كما أشار إلى أنه يُحظر أيضًا تناول الطعام أو الشراب، حتى لو أحضرها الركاب على متن الطائرة، حيث يجب ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات.