مصرع 53 شخصا حرقا في حادث سير غربي الكاميرون

لقي 53 شخصا مصرعهم حرقا في حادث سير وقع غربي الكاميرون في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

باريس - سبوتنيك. ونقلت "جورنال دو كاميرون" عن حاكم منطقة الغرب، آوا فونكا أوغستين، قوله إن "53 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 29 آخرون في حادث سير تعرضت له حافلتهم بعد اصطدامها بشاحنة محملة بقوارير وقود على طريق دشانغ سانتشو".

وبيّن الحاكم أن الحريق كان قد أتى على معظم ركاب الحافلة التي تتسع لسبعين شخصا قبل أن تصل فرق الإنقاذ.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 1.35 مليون يتوفون سنويا جراء حوادث سير، 93 في المئة منهم في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، فيما يصاب سنويا ما بين 20 و50 مليون.