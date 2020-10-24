مقتل خمسة أطفال وإصابة آخرين بهجوم على مدرسة في الكاميرون

وقال مسؤول إقليمي ومسؤول محلي لوكالة "رويترز" للأنباء، إن خمسة أطفال قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على مدرسة في مدينة كومبا بالمنطقة الجنوبية الغربية بالكاميرون حيث ينشط تمرد انفصالي.
#EndAnglophonCrisis— The Cameroonian 🇨🇲 (@mbenjumafany) October 24, 2020
Un horrible massacre aujourd'hui à Kumba... #Cameroon.
5 écoliers brutalement tués par des sécessionnistes armés. #EndAmbazoniaTerrorism
Condoléances à Mother Franscisca International Bilingual Academy. #MyAnglophoneCrisisStory pic.twitter.com/OenwjHcRIO
يذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا باسم "مقاطعة غرب أفريقيا للدولة الإسلامية" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) تنشط على أرض نيجيريا، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية.
وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها ردا على الحملة العسكرية ضدها من قبل سلطات النيجر والكاميرون وتشاد.
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