مقتل خمسة أطفال وإصابة آخرين بهجوم على مدرسة في الكاميرون

أعلن مسؤولون إقليميون ومحليون، اليوم السبت، مقتل خمسة أطفال وإصابة آخرين بهجوم على مدرسة في جنوب غرب الكاميرون.

وقال مسؤول إقليمي ومسؤول محلي لوكالة "رويترز" للأنباء، إن خمسة أطفال قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على مدرسة في مدينة كومبا بالمنطقة الجنوبية الغربية بالكاميرون حيث ينشط تمرد انفصالي.

#EndAnglophonCrisis



Un horrible massacre aujourd'hui à Kumba... #Cameroon.



5 écoliers brutalement tués par des sécessionnistes armés. #EndAmbazoniaTerrorism



Condoléances à Mother Franscisca International Bilingual Academy. #MyAnglophoneCrisisStory pic.twitter.com/OenwjHcRIO — The Cameroonian 🇨🇲 (@mbenjumafany) October 24, 2020

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا باسم "مقاطعة غرب أفريقيا للدولة الإسلامية" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) تنشط على أرض نيجيريا، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية.

وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها ردا على الحملة العسكرية ضدها من قبل سلطات النيجر والكاميرون وتشاد.