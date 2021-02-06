نيكول كيدمان: أنا عاطفية واصطحب بناتي إلى مواقع التصوير

وردا على سؤال بخصوص دورها في فيلم "الشمالي" الذي مثلت فيه دور "ملكة أيرلندية"، خلال حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نفت كيدمان أن تكون من أصحاب هذه الشخصيات التي "تحب ذاتها"، لأن ذلك "يجعلك غير قادر على التواصل مع الآخرين ويبعد عن إيجاد عمل أو وظيفة أو علاقة حسنة بالناس".

وذكرت أنها امرأة حميمية وعاطفية" وتحب "أجواء العمل الجماعي وسط المجموعة لتكون قريبا على نفس المسافة من الجميع لأن الممثل عليه أن يعرف كيف يندمج في المجتمع".

وأشارت كيدمان إلى أن ابنتها الكبرى "بدأت العمل في الإخراج وتكتب أفلامها بنفسها"، وهي أيضا "لا تطلب مني أو من شقيقتها التمثيل في مشاريعها لكني سعيدة بذلك؛ لأنها تريد الوقوف على قدميها باستقلالية كاملة".

#يوميات_الشرق: نيكول كيدمان لـ«الشرق الأوسط»: أنا امرأة حميمية وعاطفية وأحب العمل الجماعيhttps://t.co/hFOA9e28ES — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 6, 2021

وعن إمكانية حضور بناتها في أماكن التصوير الخاصة بأعمالها، أوضحت كيدمان أنه في السابق كانت الأمور متاحة "قبل بروتوكولات السفر جراء فيروس كورونا، لكني في السابق كنت أصطحبهم كثيرا لأني بحاجة إلى وجودهما"، مضيفة: "ليس هناك من دعم للممثل أفضل من دعم أفراد عائلته".

وعن التحديات التي تواجه في عملها، بعد 60 فيلما وأكثر من 15 عملا تلفزيوني، ربطت أن المسألة بالاختيارات الخاصة بكل ممثل"، وقالت إنها تريد:

"مواصلة المهنة التي تحبها ولكي أحميها بأعمال أختارها عوض أن تختارني توجهت للإنتاج".

كما أعلنت كيدمان أن جذورها ترجع إلى أيرلندا، لافتة إلى أن "أجدادها هاجروا إلى أستراليا في عام 1839، لكني ما زلت أحمل اللون الأيرلندي المناسب".