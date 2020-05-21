نيكول كيدمان تكسر كاحلها

صرح زوج النجمة العالمية نيكول كيدمان، الموسيقار كيث أوربان، أن كيدمان كسرت كاحلها أثناء ممارستها رياضة الركض بالقرب من منزلها.

ووفقًا لتقرير "يو إس إيه توداي" وقع الحادث منذ حوالي خمسة أسابيع عندما خرجت الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا صباحا لممارسة رياضة الركض ولم تلاحظ وجود حفرة على الطريق.

وأكد أوربان خلال مقابلة أجراها مع قناة "ذا بروجيكت" على موقع "يوتيوب" أن كيدمان أصبحت بحالة صحية أفضل.

— The Project (@theprojecttv) May 19, 2020

وكانت كيدمان قبل أيام قد أعادت نشر فيديو قديم على حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تجلس على أحد المسارح وتقوم بأكل الحشرات، متجاهلة الكم الهائل من الانتقادات، التي وصفت المقطع حينها بـ"المقرف" نظرا لقيام كيدمان بتناول الديدان والصراصير والجراد المقلي.

وفجر الحجر الصحي المفروض على معظم دول العالم، نشر مقاطع فيديو وصور لمشاهير وهم يقومون بأعمال غير عادية، لكسر حالة الملل.