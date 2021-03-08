"رغم الانتهاكات والجراحات"... البابا فرنسيس يوجه رسالة للنساء العراقيات

حرص بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، على توجيه رسالة للنساء العراقيات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وغرد البابا فرانسيس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر: "أودُ أن أشكر من عمق قلبي كل النساء، وخاصةً نساء العراق، النِساءِ الشجاعاتِ اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراح، فلتُحترم النساء وليُمنحن الحماية! ليَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص!".

أودُ أن أشكر من عمق قلبي كل النساء، وخاصةً نساء العراق، النِساءِ الشجاعاتِ اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات. فلتُحترم النساء وليُمنحن الحماية! ليَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص! — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) March 8, 2021

​وغادر البابا فرنسيس العراق، صباح اليوم الاثنين، بعد زيارة تاريخية هي الأولى إلى العراق استغرقت 4 أيام.

وجرى توديع رسمي للبابا في مطار بغداد الدولي، وكان في مقدمة المودعين الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته، وعدد من كبار المسؤولين

وفي 8 مارس/ أذار من كل العالم، يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، ويمثل هذا اليوم تقديرا لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ويتناول الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1956 حينما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.

ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

وفي 8 مارس/ آذار 1908 عادت المظاهرات مجددا، حيث خرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت المظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.